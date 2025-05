Empresário denuncia erro em cirurgia que lhe causou sequelas permanentes

O empresário Márcio Lima, 49 anos, procurou reparação pelos problemas decorrentes de uma cirurgia ortopédica na coluna realizada pelo plano de saúde Hapvida, que, segundo ele, foi tão malsucedida que lhe deixou sequelas permanentes. Márcio relata que passou por uma cirurgia de artrodese na coluna lombar em 23 de dezembro do ano passado e, desde então, está com problemas agravados pela cirurgia.

De acordo com o relato dele, foi necessária uma segunda cirurgia realizada por outro profissional fora do plano, que ele precisou pagar do próprio bolso, no valor de R$ 140 mil. “Tenho um laudo que confirma que a primeira cirurgia não foi realizada com o procedimento correto”, afirma.

Ele explicou que decidiu expor o caso antes mesmo de solicitar reembolso ao plano de saúde, pois ficou deprimido com a sequência de problemas. “Sou um cidadão indignado, que desde dezembro está sofrendo. Fiquei 50 dias acamado, não resolvi meu problema e agora estou de novo na cama. Além disso, vou ter sequela na perna esquerda, conhecida como pé caído. Meu pé ficará caído”, lamentou.

Márcio afirmou que tomou conhecimento da demissão do médico responsável pela cirurgia e declarou que irá acionar judicialmente tanto o plano Hapvida, a empresa que forneceu os pinos para o procedimento e o médico que realizou a cirurgia. Ele busca reparação emocional e moral.

Em nota, a Hapvida assegurou que está à disposição do paciente e que ele recebeu estruturas hospitalar e médica adequados para o seu quadro de saúde.

Porém, para além de ações na Justiça, ele pretende mobilizar demais pessoas que enfrentam problemas com planos de saúde. “Independentemente de eles fazerem a restituição, que é uma garantia por lei, vou pautar a questão do descaso dos planos de saúde e dos erros médicos que estão sendo cometidos”, afirmou. Nos próximos dias, ele irá dar entrada nos processos referentes ao caso e, posteriormente, utilizará espaços públicos de denúncia, como a Tribuna Livre na Câmara Municipal, para tornar sua história mais conhecida.

Veja a íntegra da nota à imprensa divulgada pela Hapvida:

A empresa reforça seu compromisso em garantir o melhor atendimento aos seus beneficiários, sempre baseada em critérios técnicos e nas melhores práticas assistenciais.

Esclarece também que o paciente recebeu estruturas hospitalar e médica para o melhor tratamento que o quadro de saúde exigia.

A companhia está em contato para prestar todos os esclarecimentos necessários e segue à disposição do paciente.

