Empresas de Aparecida ofertam mais de 1,8 mil vagas de emprego nesta semana

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, disponibiliza nesta semana 1.834 vagas de emprego por meio do Sistema Municipal de Emprego (Sime). As oportunidades são ofertadas por empresas locais que utilizam o sistema como canal oficial para divulgar suas vagas e encontrar profissionais qualificados.

As vagas estão cadastradas e atualizadas diariamente na página da Secretaria no portal da Prefeitura: trabalho.aparecida.go.gov.br . Os interessados também podem tirar dúvidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Vagas em destaque

•505 Operador de telemarketing

•240 Auxiliar de logística

•185 Auxiliar de produção

•67 Ajudante de motorista

•67 Auxiliar de serviços gerais

•60 Motorista

Outras oportunidades

•56 Operador de empilhadeira

•50 Auxiliar de reposição logística

•50 Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais)

•50 Supervisor de logística

•44 Ajudante de carga e descarga

•20 Atendente de loja

•20 Costureira em geral

•20 Vendedor de loja

•10 Camareira (o)

•10 Servente de obras

Onde se candidatar

Para tornar o acesso às vagas ainda mais fácil, a Prefeitura lançou um serviço digital e gratuito. O trabalhador pode fazer o cadastro online diretamente pelo site: https://webio.aparecida.go.gov.br/

Ao preencher os dados pessoais e criar um perfil, o candidato tem acesso automático às vagas disponíveis no SIME e pode gerar a carta de encaminhamento sem sair de casa. O sistema ainda permite filtrar as vagas de acordo com o perfil profissional do candidato e enviar o currículo diretamente para a empresa contratante.

Com essa inovação, o trabalhador não precisa mais ir presencialmente às unidades de atendimento para se candidatar. Tudo pode ser feito pelo celular ou computador, com agilidade, segurança e comodidade.

O trabalhador pode ainda procurar uma das Unidades do SAC abaixo (sem agendamento):

•Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Unidades Vapt-Vupt (com agendamento):

•Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping

Horários: segunda a sexta, das 8h às 17h / sábado (Buriti Shopping): das 8h às 13h.

Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.