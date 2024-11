Enade 2024: Prova será realizada neste domingo, 24 de novembro

O Enade 2024 será realizado neste domingo, 24, com 283.550 inscritos. A prova é obrigatória para a regularidade dos concluintes de cursos de graduação e precisa ser acompanhada do Questionário do Estudante, que deve ser respondido até às 23h59 deste sábado, 23 de novembro. Para saber o horário e local de prova, os participantes devem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no Sistema Enade, após preencher o questionário. O exame começará às 13h30 e será finalizado às 18h, com exceção de quem solicitou tempo adicional.

O exame avaliará os alunos de 17 áreas de conhecimento, com foco nas licenciaturas, como as de ciências biológicas, geografia, história, filosofia, música, entre outras. Para a entrada na sala de prova, os candidatos devem apresentar um documento de identificação com foto. Além disso, devem deixar seus objetos pessoais em envelopes porta-objetos, incluindo aparelhos eletrônicos, antes de entrar na sala. O Enade 2024 também marcará a introdução de uma avaliação prática para os cursos de licenciatura, com o objetivo de aprimorar a formação dos futuros docentes.