Bombeiros militares encontraram o corpo de Thiago Luiz Turuta, de 22 que se afogou no Rio, em São Simão.

De acordo com informações de testemunhas, na tarde do feriado de 7 de setembro, o jovem saltou de uma das cachoeiras do rio. Ele teria submergido, depois flutuado e submergido novamente. Depois disso, não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros deslocou equipes de Quirinópolise de mergulhadores do 1° BBM de Goiânia, para realizar as buscas buscas nas margens do rio e na água.