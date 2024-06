Encontro estadual debate futuro dos Conselhos Municipais de Educação em Goiás

A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) realizará nesta quinta-feira (27/06) o 15º Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Goiás, com o objetivo de qualificar os profissionais da área e reorganizar a seccional goiana da entidade. O evento ocorrerá no auditório da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), das 9h às 16h, e contará com o apoio do Parlamento Goiano, da deputada estadual Bia de Lima e da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia.

Com a participação de nove palestrantes, incluindo especialistas de Brasília, o encontro abordará temas como o Programa Educação em Tempo Integral, o papel do Poder Legislativo no fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação (CMEs), a Educação Infantil e os aspectos organizacionais dos Conselhos do FUNDEB.

A programação também prevê a eleição da nova diretoria da UNCME Goiás, que busca retomar seu papel de apoio e fortalecimento dos CMEs, após um período de desarticulação e enfraquecimento dos sistemas de ensino no estado.

Os Conselhos Municipais de Educação, criados pela Constituição de 1988, são instituições fundamentais para a formulação, acompanhamento e controle social das políticas municipais de educação, atuando na defesa do direito à educação e na elaboração de normas complementares aos sistemas municipais de ensino.