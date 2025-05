Engavetamento deixa um morto e três feridos na BR-153, em Goiânia

Um idoso de 83 anos morreu no início da noite desta sexta-feira (30), em um grave acidente no perímetro urbano de Goiânia, na BR-153, no km 499, sentido sul da rodovia. A colisão envolveu uma carreta e cinco veículos de passeio, segundo informações preliminares.

De acordo com os primeiros levantamentos no local, o motorista da carreta teria passado mal enquanto dirigia. Ele perdeu o controle da direção e colidiu com veículos que estavam à frente, provocando o engavetamento.

O primeiro automóvel atingido foi um Renault Fluence. A carreta prensou o carro contra outro veículo, o que provocou ferimentos graves em um dos passageiros do banco traseiro do Fluence, um homem de 83 anos. A vítima morreu ainda no local, presa às ferragens.

Além do óbito, outras três pessoas ficaram feridas no engavetamento e foram socorridas.

A ocorrência está em andamento e a rodovia segue parcialmente interditada no trecho. Equipes da PRF permanecem no local.

