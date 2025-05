Sino gigante chega a Trindade neste domingo em carreata

O sino Vox Patris, considerado o maior sino de badalo do mundo, chega a Trindade neste domingo (1º), após percorrer o Brasil durante cinco dias. A peça será levada de Goiânia em uma carreata, marcando o início de uma programação especial de recepção. O objeto chegou à capital na tarde de ontem.

Às 6h da manhã, a carreata sairá do trevo do Padre Pelágio, seguindo pela GO-060 até o Portal da Fé, onde está prevista uma recepção às 7h. Em seguida, às 8h, será celebrada uma missa em Ação de Graças em frente às rampas do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Às 10h, o sino será conduzido ao canteiro de obras do novo santuário. A missa terá a participação de políticos e autoridades.

Com 55 toneladas, 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro, o Vox Patris foi fundido na Polônia e será instalado no campanário do novo Santuário do Divino Pai Eterno, atualmente em construção. Até a conclusão da obra, o sino ficará exposto em uma estrutura temporária para visitação pública durante a Romaria 2025, que acontece entre os dias 27 de junho e 6 de julho.

O reitor do Santuário Basílica, padre Marco Aurélio Martins da Silva, destaca o caráter espiritual da peça. “Esse é um momento histórico para a nossa Igreja e para a nossa cidade. O Vox Patris não é apenas um sino, mas um símbolo da presença do Pai Eterno entre nós. Ele vai tocar o coração dos fiéis com seu som, com sua imponência e com a espiritualidade que representa.”

Segundo ele, o sino servirá como convite constante à oração e à comunhão. “O badalo do Vox Patris é um convite à oração, à unidade e à paz. Ele será instalado no novo campanário, mas desde já estará entre nós, como sinal visível da fé do povo goiano e da devoção que move milhares de pessoas todos os anos à Romaria do Divino Pai Eterno.”

O prefeito Marden Júnior ressalta a importância histórica e simbólica da chegada do sino para a cidade. “A chegada do Vox Patris é um momento histórico para Trindade. Estamos falando de uma peça única no mundo, que carrega consigo não apenas peso físico, mas também um profundo significado simbólico para a fé do nosso povo. Essa carreata é mais do que um deslocamento: é uma procissão de esperança, de devoção e de orgulho pela nossa cidade”, afirmou.

Marden também ressaltou o papel da gestão municipal no apoio à estruturação do novo santuário e da Romaria. “Trindade se consolida a cada dia como a Capital da Fé. O novo santuário, o campanário e agora o Vox Patris representam esse novo tempo, que une tradição e estrutura para receber os milhares de romeiros que aqui chegam todos os anos. A Prefeitura tem atuado em todas as frentes para apoiar esse projeto, que é espiritual, cultural e também estruturante para o nosso município.”

