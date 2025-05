Imagem de Nossa Senhora das Graças chega a Goiânia

A manhã desta sexta-feira, 30, foi marcada por um momento de intensa emoção e fé para os devotos goianienses. A imagem de Nossa Senhora das Graças, símbolo central do Totus Tuus 2025, desembarcou no Aeroporto Internacional Santa Genoveva e saiu pela porta de desembarque às 11h da manhã, sendo recebida por uma multidão de fiéis que aguardavam com grande expectativa.

Com cânticos e orações, a imagem peregrina de Nossa Senhora das Graças, pela primeira vez no Brasil, saiu nas mãos do idealizador do evento, Padre Marcos Rogério, e seguiu até o caminhão do Corpo de Bombeiros para percorrer um trajeto pelas ruas da cidade.

O cortejo seguirá por diversos bairros da capital até chegar à Reitoria Nossa Senhora das Graças, no Setor Central. O trajeto inclui uma parada especial em frente ao Hospital Araújo Jorge, onde será realizada uma bênção simbólica aos pacientes e profissionais da saúde.

A presença da imagem de Nossa Senhora das Graças em Goiânia marca oficialmente a abertura espiritual do Totus Tuus 2025, que celebra 10 anos de história e devoção. O evento principal ocorre neste sábado (31), no Estádio Serra Dourada, e deve reunir milhares de peregrinos de todas as regiões do país.

A organização reforça que toda a cidade está convidada a acompanhar este grande evento, com a entrada solidária de 1kg de alimento não perecível. A fé está em movimento nas ruas de Goiânia, conduzida pelas mãos de Nossa Senhora das Graças.

