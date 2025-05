Vila aposta em jogo no OBA para se manter no G4

Com 100% de aproveitamento como mandante, o Vila Nova recebe hoje a noite o Novorizontino em seu estádio. Depois de perder em Cuiabá, a esperança de todos no time colorado é de que mais uma vitória venha a acontecer e garantir o Vila no G4. Os números são muito favoráveis ao time vilanovense, mesmo com o equilíbrio apresentado na pontuação entre as duas equipes. Ambas com 16 pontos, mas pelos critérios de desempate o Vila está na frente com uma vitória a mais.

Para tentar manter o 100% de aproveitamento jogando em casa, o técnico Rafael Lacerda tem dúvidas para escalar o time titular, já que ainda depende da liberação de alguns jogadores pelo Departamento Médico. São os casos do zagueiro Tiago Pagnussat e Igor Henrique, que tem mais chance de aparecer no time titular. No ataque, Guilherme Paredes deve ficar à disposição. Mesmo jogando em casa, o Vila precisa ficar atento ao adversário, que tem um dos goleadores da competição. Trata-se de Nathan Fogaça, autor de três gols no jogo contra o Paysandu.

Clássico no Accioly

Atlético e Goiás encerram hoje o período de preparação para o clássico de amanhã no estádio Antônio Accioly, jogo válido pela décima rodada da série B. O momento é favorável ao Goiás, que lidera a competição com 20 pontos ganhos e tem praticado um futebol aplicado, sem muita plasticidade, típico de um time que pretende conquistar o acesso para a série A. O time de Vagner Mancini terá um desfalque em função de suspensão automática. Trata-se do zagueiro Lucas Ribeiro, que recebeu terceiro cartão amarelo no último jogo contra a Ferroviária de Araraquara. Em seu lugar, o técnico esmeraldino deverá escalar o experiente zagueiro Luiz Felipe, ex-Atlético Goianiense.

O Atlético ainda não se encontrou na temporada. Aliás, o rubro-negro vive má fase desde a campanha do ano passado na série A, quando o time foi rebaixado para a série B, ficando na penúltima colocação. O Dragão volta a campo amanhã para enfrentar seu principal adversário no cenário regional, depois de ser derrotado em Belo Horizonte para o América Mineiro, na estreia do técnico Fábio Matias. O Atlético é o time goiano de pior campanha na série B, com apenas 11 pontos, enquanto o Vila Nova soma 16 pontos ganhos e o Goiás, que é o líder, já conquistou 20 pontos. O técnico Fabio Matias ainda não definiu o time para enfrentar o Goiás. Uma novidade está praticamente confirmada, trata-se da volta do lateral esquerdo Guilherme Romão, que estava afastado do elenco por motivo de indisciplina, mas foi reintegrado e deve ser titular.

MOSAICO…

+++ O tenista brasileiro João Fonseca avança à 3ª rodada em Roland Garros. Ele superou o tenista local Pierre-Hugues Herbert, número 147 do mundo. No final da partida, o brasileiro agradeceu o apoio da torcida.

+++ O Goiás quer encerrar o jejum de mais de dois anos sem vitória em clássicos contra seus principais adversários no futebol goiano e seguir na liderança do campeonato brasileiro da segunda divisão.

+++ Sinal de alerta ligado no sistema defensivo do Vila Nova. Até então um dos setores mais consistentes da equipe, a defesa do colorado sofreu gols nos últimos quatro jogos da série B.

+++ Vila e Novorizontino vem de eliminações na Copa do Brasil. O Tigre foi eliminado pelo Cruzeiro e time do interior paulista caiu diante do Corinthians.

+++ Semana de agenda cheia para o técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira. Em sua imersão no futebol brasileiro, passou pelos dois maiores estádios do Rio, Maracanã e Nilton Santos.

+++ Adson Batista já tentou de tudo para fazer o Atlético jogar futebol. Salários em dia e constantes conversas com os jogadores não resolveram.

Taxa de limpeza pública passa a valer a partir de julho