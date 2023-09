Enteado e padrasto são presos por homicídio em Vicentinópolis

A Polícia Civil de Goiás, através das delegacias de Goiatuba e Vicentinópolis – ambas da 6ª Delegacia Regional, prenderam nesta terça-feira, 19, de forma preventiva, enteado e padrasto envolvidos em um homicídio ocorrido em Vicentinópolis no dia 9 de julho. O fato ocorreu em virtude de um discussão em uma distribuidora de bebidas da cidade.

Segundo as investigações, o enteado teria se envolvido na briga, e o padrasto que passava pelo local, desceu do carro e foi até a confusão, onde estava seu familiar. Em determinado momento, o padrasto realizou ao menos dois disparos de arma de fogo, que causaram a morte da vítima, que havia sido socorrida com ferimentos na cabeça, mas não resistiu e foi a óbito.

Um dos autores foi localizado e preso na cidade de Araguaçu/TO e o segundo foi preso em Goiatuba/GO.