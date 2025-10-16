Equatorial Goiás promove Dia D da campanha de renegociação neste sábado (18)

A Equatorial Goiás promove neste sábado (18) o Dia D da campanha de renegociação de débitos, com atendimento especial em cidades goianas. A mobilização oferece condições diferenciadas para clientes que desejam regularizar suas contas de energia, incluindo descontos de até 100% em juros, multas e atualização monetária. “Esta é uma oportunidade para quem quer colocar as contas em dia com condições que realmente cabem no bolso. Nosso foco é estar perto da comunidade e oferecer soluções simples, rápidas e acessíveis”, afirma o gerente de Experiência com Cliente da Equatorial Goiás, Hugo Leandro.

Durante todo o dia, das 8h às 17h, equipes da companhia estarão em pontos estratégicos de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Jataí e Valparaíso, realizando negociações presenciais e oferecendo outros serviços à população, como cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, atualização de dados cadastrais e orientações gerais aos clientes. Além disso, geladeiras serão sorteadas em cada cidade. Podem participar clientes que aderirem a renegociação.

Além disso, as demais agências em todo o estado estarão abertas, excepcionalmente, neste sábado, até às 12h.

Cidades e locais de atendimento neste sábado (18)

Goiânia: Praça da Feira do Conjunto Vera Cruz II — Av. Gercina Borges Teixeira, Conjunto Vera Cruz II

Anápolis: CRAS Norte — Rua Braz Cordeiro de Morais, Jundiaí

Rio Verde: CRAS Dom Miguel — Av. Quero Quero, bairro Céu Azul

Jataí: PROCON — Av. Goiás, 1461, Centro

Valparaíso: Avenida Central, Quadra 05, Lote 06, Parque Santa Rita – CRAS Santa Rita

Condições de pagamento

Podem participar da campanha todos os clientes com pelo menos duas faturas vencidas. As negociações seguem até 31 de outubro e estão disponíveis também pelo site oficial da Equatorial Goiás (opção Pagar com Cartão) e nas agências presenciais. As bandeiras aceitas no débito são Elo, Visa, Mastercard e o cartão auxílio emergencial. No crédito, a companhia aceita Visa, Mastercard, Hipercard, American Express e Elo.