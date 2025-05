Escola de Eletricistas prorroga inscrições e oferece vagas com bolsa em Goiás

A Escola de Eletricistas está com inscrições prorrogadas em Goiás, oferecendo uma nova chance para quem deseja ingressar no setor de energia com formação gratuita e bolsa de estudos. O curso, promovido pela Equatorial Goiás em parceria com o Senai, acontece em quatro cidades: Goiânia, Anápolis, Luziânia e Itumbiara. A prorrogação amplia o prazo de inscrição, dando mais tempo para que jovens e adultos com ensino médio completo e CNH “B” ou “C” definitiva se candidatem.

Então, quem deseja participar da Escola de Eletricistas deve ficar atento aos novos prazos. Em Goiânia, as inscrições seguem até 10 de maio; já em Anápolis, Luziânia e Itumbiara, o prazo vai até 31 de maio. Cada cidade terá uma turma com até 25 alunos, totalizando 100 vagas no estado. O curso tem carga horária de 520 horas e inclui disciplinas técnicas e comportamentais, como raciocínio lógico, comunicação e planejamento de carreira. Além disso, os alunos recebem bolsa de auxílio durante toda a formação.

Acima de tudo, essa é uma oportunidade real de transformação profissional. Desde 2022, mais de 1.600 eletricistas já foram formados pelo programa. O presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme, destaca o impacto positivo da iniciativa: “Já estamos na terceira edição desse projeto que transforma vidas. Por meio da qualificação gratuita e de qualidade, promovemos autonomia econômica e inclusão social.” Alessandra Silvestre, superintendente do grupo, reforça: “Educação é a chave para oportunidades reais de crescimento.”

Desde já, quem se interessar pode acessar o site escoladeeletricistaseqtl.com.br para fazer a inscrição e consultar o edital completo. A proposta está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, focando em educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente e redução das desigualdades. Em um mercado com demanda crescente, a qualificação oferecida pela Equatorial Goiás se destaca como um caminho promissor para quem busca novas oportunidades na área de energia elétrica.