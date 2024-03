Escola do Futuro oferece consultoria gratuita para novos negócios liderados por mulheres

Até o dia 22 de março, o Governo de Goiás está com inscrições abertas para seleção de projetos de mulheres que querem transformar ideias inovadoras em negócios de sucesso. Os projetos selecionados vão receber consultoria gratuita nos Ambientes de Inovação das Escolas do Futuro de Goiás (EFGs).

Para se inscrever, a representante do projeto deve ser obrigatoriamente uma mulher, cis ou trans, com no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo. Equipes formadas exclusivamente por mulheres receberão um acréscimo de 20% na pontuação da avaliação dos projetos. As inscrições devem ser feitas no link: abre.go.gov.br/goianas.

Os projetos selecionados contarão com suporte, desde a concepção até a consolidação dos negócios. As participantes utilizam espaços das EFGs, como o InoveLab, um laboratório de prototipagem e coworking. Além disso, têm acesso aos ambientes inovadores das unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Mineiros e Valparaíso.

O edital de seleção pode ser conferido no site: efg.org.br/stais. Na seção “Confira os Editais”, clique em “Edital Programa de Pré-Incubação” e, em seguida, em “Editais”. O edital está listado como “aberto”. O resultado será publicado dia 1º de abril. Serão selecionados até 20 projetos, que vão passar por cinco meses de pré-incubação gratuita.

A iniciativa está inserida no programa Goianas na Ciência e Inovação, lançado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e que abriga uma série de iniciativas para fomentar o empreendedorismo feminino e a liderança no mercado em Goiás. O objetivo é incentivar, valorizar e acelerar a jornada de mulheres que empreendem ou querem empreender, proporcionando o acesso às atividades de pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental e outros serviços técnicos especializados.

A Escola do Futuro de Goiás é uma instituição do Governo de Goiás, ligada à Secti. Desde 2021, é gerida, por meio de convênio, pela Universidade Federal de Goiás.