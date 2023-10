Escola em Goiás arrecada mais de 150 caminhões de materiais recicláveis

Sob a liderança inspiradora de mais de 300 estudantes, que reuniram esforços de professores, pais e comunidade, o Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Maria Ribeiro Carneiro conquistou o 1º lugar na Gincana Coopera & Recicla. A escola, de Ensino Médio Integral em Rio Verde (GO), conseguiu arrecadar mais de 56 toneladas de materiais recicláveis e cerca de 4,2 mil litros de óleo de cozinha, somando aproximadamente R$ 29 mil com a ação.

O evento foi organizado pela Cooperativa CoopRecicla, em colaboração com o SICOOB CREDI Rural, o SICOOB Empresarial e a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano. O objetivo, segundo o professor Giuller Fernando, era “fortalecer a consciência ambiental na sociedade e a necessidade de reciclagem, especialmente para as famílias que se beneficiam deste trabalho social e para o meio ambiente, que tanto sofre com a degradação”.

Como resultado dessa brilhante colaboração, a escola ganhou um PEV – Ponto de Entrega Voluntária, que passará a funcionar para coleta seletiva da vizinhança e da comunidade escolar.

Protagonismo juvenil

De acordo com o educador, os alunos foram peças-chave de todo o processo, demonstrando na prática como funciona o protagonismo juvenil dentro do Ensino Médio Integral. E foi justamente a partir de propostas pedagógicas diversificadas do modelo, que também envolvem acolhimento, tutoria, projeto de vida, eletiva, orientação de estudos e outros, que surgiu a oportunidade de o CEPI Maria Ribeiro Carneiro participar da iniciativa.

Para a coordenadora Maria Isabel Pereira, o que mais evidenciou esses aprendizados nos estudantes foi o fato deles mostrarem como jovens também podem ser engajados com questões importantes para a comunidade e para o planeta.

“Durante o percurso, o presidente da cooperativa achava que a turma do ensino médio não ia querer colaborar, nem carregar lixo, ficar sujo e tudo mais, mas muito pelo contrário. Foram esses meninos que fizeram a diferença e ficaram muito emocionados em conseguir ajudar as 70 famílias que vivem da reciclagem”, relata Maria.

Uma das protagonistas que fizeram esse movimento acontecer foi a aluna Ariana da Cruz Mendonça, do 3º ano do ensino médio, que conta como isso foi fundamental para a sua formação. “A realização da gincana foi um divisor de águas em nossa educação, tanto ambiental como social, principalmente pois conhecemos como funciona o trabalho de uma cooperativa, que emprega diversos cooperados, gerando renda para suas famílias e valorizando o trabalho da reciclagem”, explica.

Projeto de vida

Além de englobar toda a comunidade escolar, dentre os professores, pais e alunos, a gincana relacionou vários contextos já trabalhados em sala de aula, contribuindo de maneira significativa com os projetos de vida dos estudantes. É o que fala a aluna Jessica Lacerda, do 2º ano do ensino médio.

“Meu projeto de vida ainda não está bem definido. No entanto, por meio da gincana, pude notar uma forte conexão com o cooperativismo, que promove uma ação de preservação do meio ambiente para um mundo melhor”, finaliza.

Para o aluno Alexandre Lima, que também é líder de turma, os hábitos de preservação do meio ambiente e reciclagem que foram aprendidos continuarão a perpetuar no seu dia a dia. “Me vejo no futuro como um líder e empreendedor, conectando pessoas e empresas. Por isso, quero adotar mais hábitos saudáveis, como ter uma boa alimentação e praticar exercícios físicos, mas, acima de tudo, quero incentivar uma sociedade que preserve o planeta e que valorize a reciclagem e o bem comum”, afirma.

Tempo Integral

A ampliação da carga horária nos Centros de Ensino em Período Integral (CEPI) teve início em 2016. Atualmente, essa política envolve cerca de 186 escolas para mais de 36 mil alunos.