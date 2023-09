Escolas de Aparecida se destacam no Dia Mundial da Limpeza

Em Aparecida de Goiânia, 10 escolas da rede municipal de educação aderiram a mobilização do Dia Mundial da Limpeza com diversas atividades de educação ambiental e limpeza. Na semana do dia 16 de setembro, foram realizadas gincanas com arrecadação de recicláveis, palestras sobre Coleta Seletiva, ação de limpeza no Parque Lafaiete Campos Filho e oficinas criativas.

As escolas levaram conhecimento aos estudantes sobre a importância da preservação ambiental e conservação da limpeza urbana. A programação contou com parceria das empresas BRK Ambiental e Metropolitana Serviços Ambientais que levaram palestras e oficinas para as unidades de educação.

A Escola Municipal Adelino Ariane, na Vila Maria, mobilizou as turmas para trabalho sobre o meio ambiente e importância da reciclagem, com confecção de brinquedos com material reciclável, coleta de tampinhas de plástico e garrafas pets. Além de palestra sobre práticas sustentáveis.

Já a Escola Municipal Joana Angélica Rissaris Paganin, no Setor Santa Luzia, realiza durante todo o mês de setembro o recolhimento de tampinhas de plástico. A coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Aparecida, Kamilla Giacomet foi a responsável por levar palestra lúdica para centenas de crianças.

No Setor Papilon Park, a Escola Municipal João Cândido realizou roda de conversa, palestra sobre reciclagem, produção de vídeo sobre separação de recicláveis e gincana para arrecadação e material para a Coleta Seletiva.

“O envolvimento de cada escola nos mostrou que é possível trabalhar a conscientização ambiental das crianças e com isso transformar a qualidade de vida nos nossos espaços. O aprendizado das crianças é algo que elas levam para a vida inteira”, afirmou a diretora da Escola Municipal João Cândido, Fabíola Castro.

A Escola Guiomar Rosa de Oliveira, no Jardim Maria Inês, realizou visita guiada no Parque Lafaiete Campos Filho, no Residencial Village Garavelo, com ação de limpeza urbana e piquenique com as crianças. “A atividade foi desenvolvida com objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância da preservação ambiental e o engajamento na comunidade”, afirmou a professora Dayana Menezes.

Na escola, os alunos também se uniram para um mutirão de limpeza, onde os mais velhos orientaram os mais jovens das séries menores do agrupamento até o 5º ano. Além disso, alguns alunos foram escolhidos para desempenhar papéis importantes, como fiscais da limpeza e recolhedores de resíduos. “Tivemos uma programação diferenciada, com muito aprendizado e conscientização das crianças”, afirmou a diretora Keila Pereira.

No setor Pontal Sul, alunos da Escola Municipal Túlio Costa, realizaram uma campanha para coleta de tampinhas de plástico. Também trabalharam a importância da coleta seletiva e criaram em cada turma um ponto de coleta para estimular a separação correta dos resíduos.

“Tivemos uma semana muito positiva, com palestras, dinâmicas e atividades extracurriculares. O melhor de tudo é o aprendizado das crianças. E falar de educação ambiental com as crianças é sempre proveitoso porque elas participam e fazem as coisas acontecerem”, afirmou a coordenadora de Educação Ambiental, Kamilla Giacomet.

Na Escola Municipal Jardim Ipê e Centro Marista Divino Pai Eterno, no Jardim dos Ipês e Madre Germana I, participaram de dinâmicas com orientações lúdicas sobre a correta segregação e destinação do lixo. A atividade foi oferecida pela equipe da BRK Ambiental.

“Fico feliz de perceber o rendimento da semana em nossas unidades de ensino, no sentido de levar orientação e conhecimento aos nossos alunos, pelo bem-estar do nosso planeta”, afirmou o Marcelo Harilsson, diretor da Escola Municipal Jardim Ipê.

No setor Serra Dourada, estudante de engenharia ministram uma oficina e palestra sobre reuso da água na Escola Municipal Olentino Xavier da Costa. Além dos alunos terem participado de uma campanha para coleta de recicláveis.

Durante a semana as unidades mobilizaram juntas mais de 2 mil alunos do Ensino Fundamental I e II, em ações de limpeza, conscientização ambiental, visitas guiadas, atividades pedagógicas e gincanas. “Programações como o Dia Mundial da Limpeza é tão importante para nós. Através dessa ação as crianças e adolescentes aprendem boas práticas de preservação ambiental e de como fazer o descarte corretamente”, afirmou Patrícia Sahium, da Metropolitana Serviços Ambientais.

Todos os recicláveis coletados nas escolas foram destinados ao Programa de Coleta Seletiva do município. “Essa mobilização das escolas é muito importante para nós. Além de ajudar com o nosso trabalho na cooperativa, ainda estimula as crianças a separar o material reciclável”, afirmou Samara Itália, da Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis Feminina de Aparecida (Coorfap).

Fonte: Prefeitura de Aparecida de Goiânia