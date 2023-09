Escolas do Futuro abrem as portas para a população nesta sexta

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) realizam nesta sexta-feira (29) a terceira edição do Open Day em 2023. O objetivo é apresentar a escola à comunidade, empreendedores e empresários mostrando a estrutura da instituição, ambientes de inovação, suas ações, cursos e resultados alcançados.

Todas as unidades contarão com palestras, tour guiado, oficinas e rodas de conversa. O evento acontecerá em cinco unidades das EFGs: José Luiz Bittencourt (Goiânia), Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia), Paulo Renato de Souza (Valparaíso de Goiás), Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira (Santo Antônio do Descoberto) e Raul Brandão de Castro (Mineiros). As três primeiras terão programação de 8h ao meio-dia e de 19h às 22h; a unidade de Santo Antônio do Descoberto, de 13h às 16h30 e no período noturno; e em Mineiros, nos três turnos.