Escolas se destacam na Olimpíada Brasileira de Biotecnologia

A Olimpíada Brasileira de Biotecnologia (OBBiotec) é mais uma competição nacional que destacou unidades escolares da rede pública estadual de Goiás. Entre as classificações estão escolas, professores e estudantes destaques 2023 e 1°, 2° e 3° lugares da Região Centro-Oeste, dos municípios de Anápolis, Goiânia, Águas Lindas e Itumbiara.

O Centro de Ensino Período Integral (Cepi) Doutor Mauá Cavalcante Sávio, de Anápolis, foi uma das escolas destaque em 2023. O Cepi teve visibilidade pela quantidade de alunos premiados: uma estudante foi classificada em 3° lugar da Região Centro-Oeste, três receberam a Medalha Futuro Cientista e outros quatro alunos ganharam o Certificado de Honra ao Mérito.

De acordo com o professor de Biologia e coordenador da área de Ciências e Matemática da unidade escolar, Hasley Rodrigo, 32 estudantes fizeram a 1° fase da prova, 18 passaram para a 2° etapa e 8 foram premiados. Para ele, a conquista dos vencedores despertou o potencial dos estudantes, incentivando-os a alcançarem seus objetivos, além de destacar o protagonismo juvenil.

Hasley foi o responsável por acompanhar os jovens durante a competição. “A dedicação e o interesse demonstrados pelos alunos mostraram que a abordagem despertou novos aprendizados e proporcionou uma visão prática e aplicável das disciplinas”, afirma o professor.

Professor destaque 2023

O professor destaque deste ano foi Francisco Júnior, do Colégio Estadual Cora Coralina, de Águas Lindas de Goiás. Como professor de Biologia, ele orientou 15 estudantes participantes a estudarem para a competição e aproveitou para se inscrever e representar a escola na disputa.

De acordo com ele, entre os alunos que orientou Alexya de Freitas, da 2ª série do Ensino Médio, foi aprovada para a segunda fase. “Depois que me inscrevi, fiquei observando a plataforma e coletando informações para repassar aos estudantes. Essas eram algumas das minhas ações na prova”, explica.

Ele conta que receber o certificado de Professor Destaque 2023 foi ótimo e que isso também é importante para divulgar o trabalho que é realizado na unidade escolar pelos docentes. “A biotecnologia instiga o desejo pela pesquisa e ensina os estudantes a buscarem novas tecnologias. Foi uma ótima experiência”, ressalta Francisco.

Futuro Cientista

Estudante da 2ª série do Ensino Médio do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás (CEPMG) Ayrton Senna, de Goiânia, Lucas Pereira foi um dos premiados com a Medalha Futuro Cientista na OBBiotec. Lucas conta que desde o início despertou uma curiosidade pelo mundo da tecnologia e que, a cada reunião com a professora de Biologia, Lorrany Rocha, e com o orientador e coordenador de área, Phelipe Augusto, era uma nova oportunidade de trocar conhecimentos e explorar novas perspectivas.

Para o orientador Phelipe, “as conquistas de Futuro Cientista do Lucas na olimpíada são resultadas de uma incansável dedicação, aliada a uma paixão genuína pela Biotecnologia.” Phelipe destaca que toda a unidade escolar está orgulhosa do Lucas, que ganhou a Medalha Futuro Cientista.

Objetivos

A Olimpíada Brasileira de Biotecnologia tem o objetivo de contribuir para a melhoria da Educação Básica nacional, por meio de estímulos à aprendizagem da biotecnologia e da competição saudável. Podem participar estudantes de instituições públicas ou privadas, do 8° e 9° anos do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e alunos do Ensino Técnico. As inscrições são feitas pelos próprios estudantes. Para mais informações, acesse https://www.obbiotec.com.br/.