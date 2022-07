“Espero fazer o melhor show da minha vida, aqui em Goiânia”, diz Luan Santana

Um cenário que leva muito mais que um palco, com uma mega apresentação de músicas inéditas e grandes sucessos, com jogos de luzes e efeitos especiais, pode ser chato de cidade. O estacionamento do Serra Dourada, vai receber a nova turnê do Luan Santana, o projeto “Luan City Festival” que desembarca neste domingo, 24, a partir das 15h, em Goiânia.

Em coletiva realizada nesta quinta-feira, 21, o cantor Luan Santana conversou com jornalista e falou sobre os preparativos. “Essa é a primeira vez que criamos uma label, que uma festa com meu carimbo e minha marca. O Luan City Festival vem uma boa hora, simplesmente porque a concepção desse projeto do DVD City que saiu com as músicas inéditas e tudo”, conta Luan.

O cantor também destaca a grandiosidade do projeto que foi inspirado em Nova York na década dos anos 20. “Eu sou fissurado por história, por filme, por livro. Eu leio muito, gosto de ter referência em cada projeto que vou criar. Eu vou buscando milhões de referências tirado prints de tudo que vejo pelo celular e crio toda a concepção de um projeto. Porque a minha ideia é que as pessoas se transportem para uma outra época, uma outra dimensão, para uma outra estética do que estão acostumados, então o canário do Luan City é muito disso”, explica o artista.

Goiânia continua sendo palco de grandes festivais musicais e o Luan City contará com o maior palco da turnê do novo projeto do cantor. O evento também vai contar contar com a participação de outros artistas que prometem não deixar ninguém parado. O público também vai poder aproveitar os shows de Murilo Huff, Diego & Victor Hugo, Matheus Fernandes, Mad Dogz, Jiraya Uai e Nilson Neto.

“Eu quero que todas as atrações que subam naquele palco, tenham a mesma importância que eu. Quero que todos sejam protagonistas” reforçou o cantor durante a coletiva com a imprensa realizada no hangar do aeroporto, em Goiânia.

Ao todo serão mais de 12 horas de muita música e o artista garante que quer fazer “uma ‘salada frutas’ e uma baguncinha, com vários estilos musicais. “Se a galera de Goiás aprovar, significa que o trem [festival] é bom mesmo e dá para levar para outros lugares. E eu tenho certeza que o brasil inteiro vai gostar”, afirmou Luan Santana.

Grandes sucessos

Serão duas horas de espetáculo, que vai reunir grandes sucessos do artista e algumas músicas inéditas. O repertório vai contar com: Erro Planejado, Perigo Noturno, Cigana, Seu Doutor e Maldito Girassol, todas de seu mais recente projeto. Grandes sucessos como Quando a bad bater, Choque Térmico, Sorria, Ilha, Morena, com destaque especial para os hits Meteoro, Amar não é Pecado, Sinais, Acordando o Prédio, Vingança e Escreve aí, entre outros sucessos que também serão revividos.

Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma BaladaApp e a classificação para o show será de 16 anos, com a presença de menores permitida apenas com o acompanhamento dos pais ou responsáveis.