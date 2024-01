“Esporte Sesc em Ação” oferece aulas para crianças e adolescentes

O Sesc Goiás está com matrículas abertas para o projeto Esporte Sesc em Ação. A inscrição será gratuita e exclusiva para dependentes de trabalhadores do comércio, estudantes de escolas públicas de educação básica, e aqueles vinculados a instituições carentes, associações, ONGs e entidades filantrópicas. O projeto é destinado a crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, com renda domiciliar de até 3 salários mínimos. O projeto Esporte Sesc em Ação acontece em Jataí, Anápolis e Mineiros e o início das aulas está previsto para o dia 5 de fevereiro. Já em Goiânia, no Sesc Faiçalville o início está previsto para o dia 20.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi, o projeto é de extrema relevância social. “Nós sabemos que o Sesc em Ação é uma maneira de ensinar nossas crianças e adolescentes o poder transformador do esporte, portanto nada melhor que fornecer essa oportunidade de aprendizado, que somado à educação pode garantir um futuro de grande sucesso”, ressalta.

Para o diretor regional, Leopoldo Veiga Jardim, o Sesc detém o esporte como um dos seus pilares, por isso com o projeto Esporte Sesc em Ação vem para agregar valor à nossa comunidade. “Quando evitamos que nossas crianças e adolescentes deixem o tempo ocioso para aprender um esporte, estamos contribuindo com uma sociedade muito melhor, mais digna e desenvolvida”, completa.

Confira mais informações:

Sesc Faiçalville

As matrículas são realizadas na própria unidade.

– Futsal (9 a 17 anos);

– Vôlei (9 a 17 anos);

– Natação (9 a 17 anos);

– Iniciação Esportiva Geral 1 (4 a 6 anos);

– Iniciação Esportiva Geral 2 (7 a 9 anos).

Clube Social de Mineiros (ASSERP) – Mineiros/GO

Matrículas serão realizadas na ASSERP

– Futebol Soçaite (9 a 17 anos);

– Iniciação Esportiva Geral 1 (4 a 6 anos);

– Iniciação Esportiva Geral 2 (7 a 9 anos).

Sesc Jataí

As matrículas são realizadas na própria unidade.

– Futsal (9 a 17 anos);

– Vôlei (9 a 17 anos);

– Natação (9 a 17 anos);

– Judô (9 a 17 anos);

– Iniciação Esportiva Geral 1 (4 a 6 anos);

– Iniciação Esportiva Geral 2 (7 a 9 anos).

Sesc Anápolis

As matrículas são realizadas na própria unidade.

– Futebol Soçaite (9 a 17 anos);

– Natação (9 a 17 anos);

– Iniciação Esportiva Geral 1 (4 a 6 anos);

– Iniciação Esportiva Geral 2 (7 a 9 anos).

Documentação obrigatória para a matrícula:

– Apresentação de documentos pessoais (aluno e responsável legal);

– Apresentar comprovante de endereço (até 120 dias da data de emissão);

– Apresentação de Declaração Escolar ou Histórico Escolar (timbrado e assinado) do ano em exercício;

– Preenchimento do Formulário de Autodeclaração de Renda ou apresentação de comprovante de renda (até 120 dias da data de emissão);

– Preenchimento do Questionário de Prontidão para Atividade Física – PAR-Q (validade 12 meses).

Uniforme

Todos os alunos terão garantido o uniforme (camiseta/short – um conjunto por aluno), no caso de aulas de lutas adiciona-se o kimono/dobok, sendo natação o traje aquático.

O Projeto Esporte Sesc em Ação é uma iniciativa do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, que tem por presidente Marcelo Baiocchi. O Sistema integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.