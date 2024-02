Projeto Jogo Limpo leva conscientização aos estádios durante partidas do Campeonato Goiano

O prefeito Rogério Cruz lançou ontem o projeto Jogo Limpo, que visa conscientizar os torcedores sobre o descarte adequado do lixo dentro dos estádios que recebem os jogos do Campeonato Goiano. A iniciativa tem o apoio dos clubes Goiânia, Vila Nova, Goiás e Atlético.

“Os clubes goianos abraçaram esse projeto de conscientização que vai alcançar o cidadão que vai ao estádio. São 12 cooperativas de reciclagem envolvidas, junto à Comurg, para a separação de resíduos sólidos daquele material que pode ser orgânico, material que pode ser separado para voltar a ser utilizado”, afirmou o prefeito Rogério Cruz.

Dentre as ações educativas, destacam-se o uso de faixas por parte dos atletas e a reprodução de mensagens nos alto-falantes durante as partidas. Os torcedores serão incentivados a contribuir com a limpeza e receberão sacos plásticos. A ação será realizada com o apoio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e da ONG Lixo Zero.

Reciclagem

A presidente da ONG Lixo Zero, Raquel Sales, explicou que o lixo nada mais é do que a mistura da comida, do reciclável e do rejeito que é o lixo de banheiro. “A contaminação no reciclável impossibilita que esse material volte para a cadeia, e que ele seja trabalhado nas cooperativas de reciclagem”, disse.

“As 12 cooperativas de reciclagem que nós temos em Goiânia, a maioria delas é gerida por mulheres; são mulheres negras, mães de família, mães solteiras, que mantêm suas famílias com aquilo que a gente chama de lixo. Não queremos lixo, não queremos uma mistura. Temos que dar dignidade para esses trabalhadores, e isso vem com ações como essa”, argumentou Raquel Sales.

O Jogo Limpo será realizado durante os jogos da 10ª e 11ª rodada do Campeonato Goiano, durante as partidas: Goiás X Iporá, no Estádio Hailé Pinheiro – Serrinha; Vila Nova X Goiânia, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga; Atlético X Goianésia, no Estádio Antônio Accioly; e Goiânia X Aparecidense, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

Clubes

Diretor-executivo do Goiânia Esporte Clube, Nehemias Ramos destacou que a Prefeitura tem abraçado os clubes e lembrou que “faz parte do futebol trabalhar essas questões sociais”. Para o diretor de eventos do Goiás, Aledino Montes, a ação vai incentivar o torcedor e a população, “chegando a outros lugares”.

“Espero que isso seja marcado no futebol brasileiro. Uma ação que começou em Goiânia, na gestão do prefeito Rogério Cruz”, disse o vice-presidente do Vila Nova, Vinicius Cirqueira. De acordo com o presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, a iniciativa é um ato de amor pela cidade. “A conscientização é fundamental”, assinalou.

Durante o evento, o presidente da Comurg, Alisson Borges, lembrou que o Jogo Limpo, além de conscientizar o torcedor goianiense, vai também informar o cidadão goianiense. “Nós precisamos manter os novos ambientes, o nosso local de trabalho, a nossa cidade limpa”, concluiu.