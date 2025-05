Governo de Goiás inicia obras de reforma do Parque Aquático de Goiânia

Palco tradicional do esporte em Goiás, o Parque Aquático de Goiânia em breve estará de cara nova. O local, localizado no Centro de Excelência do Esporte, no Setor Aeroporto, está sendo reformado pelo Governo de Goiás e voltará a sediar treinamentos e competições oficiais, após período de inatividade. Por meio de convênio firmado com a Caixa Econômica Federal, serão investidos aproximadamente R$ 3,3 milhões nas obras de modernização da praça esportiva, que está com sua piscina olímpica, de 50 metros de extensão, sem receber competições oficiais desde 2013, quando foram identificados problemas estruturais.

Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rudson Guerra acredita na importância de recuperar um espaço tão tradicional para o esporte goiano. “O Parque Aquático tem na sua história uma tradição de muito movimento com competições e treinamentos. A recuperação das praças esportivas é uma marca da gestão do governador Ronaldo Caiado e o Parque Aquático passa ser uma das nossas prioridades”, destacou o titular da pasta.

A intenção do Governo de Goiás é que o novo Parque Aquático seja a sede de competições regionais, nacionais e até internacionais. “A nova piscina será adequada para atender todas as demandas e normas de competições internacionais, e esse é o nosso intuito. Colocar os nossos atletas em condição de fazer índice para qualquer competição internacional, tornando Goiás referência nacional nos esportes aquáticos”, afirmou Guerra, ao completar que os esportes aquáticos tiveram um prejuízo desde que o Parque foi interditado. “Agora os nadadores terão uma nova casa, com todo conforto e modernidade, o que vai dar um salto na modalidade no nosso Estado”, finalizou

Estrutura

A reforma vai recuperar a piscina principal do complexo, que recebeu diversas competições estaduais e nacionais, desde que foi fundada, em 1979. A reforma prevê a reestruturação completa da piscina olímpica, com novos blocos de partida, além de toda recuperação dos sistemas hidráulicos e elétricos. Também estão previstas no projeto as reformas dos vestiários e banheiros, salas administrativas localizadas abaixo das arquibancadas, além da construção de um novo pódio, casa de máquinas e a adaptação do espaço visando a acessibilidade de pessoas com deficiência.

Uma das novidades do novo parque aquático é o sistema de iluminação, que atenderá o caderno de encargos da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, com isso, o complexo estará apto a receber provas no período noturno. Durante o período de formatação do projeto, a equipe técnica recebeu a diretoria da Federação Aquática de Goiás e treinadores de natação de alto rendimento. Eles colaboraram com informações para que o parque aquático atenda às necessidades dos atletas.

Mesmo com a reforma, as duas piscinas semiolímpicas do complexo continuarão em funcionamento, com as aulas dos projetos de iniciação esportiva e paradesportiva, que atendem crianças e adolescentes, e de hidroginástica, com o foco no atendimento ao público adulto e da terceira idade.

