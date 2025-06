Vilela e Francisco Jr. alinham últimos trâmites para início das obras no Dianot

O prefeito de Aparecida, Leandro Vilela, e o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Francisco Jr., se reuniram nesta segunda-feira (30) para acertar os detalhes finais nos trâmites burocráticos do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot). O novo polo empresarial está sendo construído na região leste de Aparecida, com a perspectiva de gerar 30 mil empregos nas cerca de 200 empresas que o complexo terá capacidade de receber.

A reunião ocorreu na Cidade Administrativa Maguito Vilela e contou também com a participação do vice-prefeito João Campos, dos secretários municipais Andrey Azeredo (Planejamento e Regulação Urbana) e Marcos Abrão (Indústria e Comércio), além de técnicos da equipe da Codego.

Durante a reunião, Francisco Jr. informou ao prefeito que as obras de infraestrutura seguem em ritmo acelerado. Com a instalação das redes de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, asfalto e terraplenagem, a previsão é que os lotes da área alienável de 1,182 milhão de metros quadrados fiquem prontos até o fim do segundo semestre, permitindo que as empresas iniciem suas construções ainda neste ano.

“O Dianot será um grande aliado neste novo salto econômico que Aparecida terá com essas centenas de empresas que chegarão à nossa cidade. Com apoio do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador Daniel Vilela, da primeira-dama Gracinha Caiado e aqui, do presidente Francisco Jr., da Codego, nós estamos acelerando as tratativas para que o Dianot entre em funcionamento o mais rápido possível, impulsionando a economia aparecidense”, destacou o prefeito Leandro Vilela.

Francisco Jr. agradeceu o empenho pessoal de Vilela e da equipe da Prefeitura na condução célere dos trâmites necessários para o lançamento do edital que vai selecionar as empresas interessadas em se instalar no novo polo. “Fazemos questão de frisar que tudo isso está acontecendo em parceria com a Prefeitura de Aparecida, que tem colaborado ativamente nesse processo”, afirmou.

Investimento de R$ 100 milhões

Com mais de 2 milhões de metros quadrados e capacidade para receber até 200 indústrias em uma localização estratégica próxima à BR-153, na Região Metropolitana de Goiânia, o Dianot receberá investimento de R$ 100 milhões do Governo de Goiás, por meio da Codego. A expectativa é que o novo polo industrial gere até 30 mil empregos diretos e indiretos, consolidando-se como um dos maiores vetores de desenvolvimento econômico de Aparecida.

