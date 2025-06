Integrante do grupo Legendários morre após passar mal em trilha

Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, morreu neste sábado (28), após sofrer uma crise convulsiva durante uma trilha organizada pelo movimento cristão Legendários, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. O evento contava com a participação de cerca de 150 homens, dentro da programação de imersão e atividades ao ar livre promovidas pelo grupo.

Após o episódio, Rodrigo foi levado ao Hospital Regional de Rondonópolis. Segundo a unidade de saúde, ele chegou em estado grave, foi entubado e recebeu atendimento de emergência.

Apesar dos esforços médicos, Rodrigo não resistiu e morreu horas depois. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado a crise convulsiva durante a atividade.

Natural de Rondonópolis, Rodrigo atuava na área de segurança do trabalho e se apresentava nas redes sociais como casado, pai de dois filhos e cristão metodista. O corpo foi sepultado no cemitério da Vila Aurora.

O Movimento Legendários, fundado na Guatemala em 2015, tem crescido no Brasil e propõe desafios físicos como parte de uma jornada de transformação pessoal.

As inscrições para as atividades podem variar de R$ 450 a R$ 81 mil, dependendo do formato e da estrutura do evento.

Conforme a organização do movimento, a principal atividade é o TOP (Track Outdoor de Potencial), uma imersão de 72 horas na natureza, com desafios. Os custos para participar das atividades variam entre R$ 450 e R$ 81 mil, dependendo do local e da estrutura do evento.

Os organizadores do movimento cristão não se manifestaram sobre o caso até a última atualização desta reportagem.