A lista de responsáveis com contas julgadas irregulares encaminhada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) à Justiça Eleitoral reúne mais de 300 registros relacionados a Goiás. Entre os nomes estão o secretário municipal de Infraestrutura Urbana de Goiânia (Seinfra), Francisco Elísio Lacerda, e os ex-prefeitos Ricardo Fortunato de Oliveira, de Trindade, e Adair Henriques da Silva, de Bom Jesus de Goiás, conhecido como “Vovô do Jeep”.

O documento nacional, entregue nesta terça-feira (4), contém cerca de 6,1 mil nomes alcançados por decisões definitivas da Corte nos oito anos anteriores à eleição. A inclusão não gera inelegibilidade automática, já que caberá à Justiça Eleitoral examinar a natureza das irregularidades e os efeitos de cada julgamento durante a análise de eventuais pedidos de registro de candidatura.

Francisco Elísio aparece em três registros, sendo dois relacionados a tomadas de contas especiais que apuraram superfaturamento em contratos da antiga Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. para obras da Ferrovia Norte-Sul em Goiás.

Um deles é o processo relativo a um contrato destinado à execução dos serviços remanescentes entre os pátios de Santa Isabel e Uruaçu. O TCU apontou superfaturamento por preços excessivos, medições de serviços não executados ou realizados com deficiência e serviços considerados não conformes.

O secretário também consta em processo sobre o contrato que envolve as obras do lote 2 da ferrovia, no qual foram identificados preços excessivos. O terceiro registro está associado ao processo TC 015.556/2004-2 e ao Acórdão 5.343/2011, da Segunda Câmara. Conforme a plataforma do TCU, os três registros vinculados a Francisco Elísio permanecem na relação com implicação eleitoral até 2031, 2029 e 2026, respectivamente.

Ex-prefeitos

Ex-prefeito de Trindade entre 2009 e 2012, Ricardo Fortunato aparece duas vezes. Atualmente, ele preside atualmente o Democrata 35 em Goiás e atua, ao lado do deputado estadual Gugu Nader, na estruturação das chapas proporcionais do partido para as eleições de 2026.

Um dos registros está ligado ao processo que examinou recursos federais destinados à implantação de infraestrutura esportiva em Trindade. O TCU concluiu que o projeto foi executado parcialmente e ficou sem funcionalidade. Ricardo e o também ex-prefeito George Morais foram condenados solidariamente ao ressarcimento de R$ 99,5 mil, em valores originais, além de multa individual de R$ 25 mil.

O segundo registro de Ricardo está relacionado ao processo TC 003.044/2014-9 e ao Acórdão 2.702/2019, da Primeira Câmara, com permanência indicada na lista até junho de 2028.

Já Adair Henriques, o “Vovô do Jeep”, aparece no processo da tomada de contas especial que foi instaurada pelo Ministério do Turismo, diante da não comprovação da aplicação regular de recursos federais repassados à Prefeitura de Bom Jesus de Goiás, para a realização da 19ª Exposição Agropecuária. Filiado ao PSDB, o ex-prefeito articula candidatura a deputado federal.

A relação apresenta um registro para cada processo, o que permite que uma mesma pessoa apareça mais de uma vez. Por isso, as mais de 300 ocorrências vinculadas a Goiás não correspondem necessariamente ao mesmo número de pessoas. A lista servirá como subsídio à Justiça Eleitoral, responsável por decidir se cada caso reúne os requisitos previstos na Lei da Ficha Limpa.

A reportagem não conseguiu contato com Francisco Elísio Lacerda, Ricardo Fortunato de Oliveira e Adair Henriques da Silva. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) de Goiânia também foi procurada para se manifestar sobre a inclusão de seu titular na lista, mas não respondeu até a publicação. O espaço permanece aberto para as manifestações dos citados.