Partida entre Anápolis e Goiânia pelo Goianão 2024 terá presença da Rede Hemo

A 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Goiano de Futebol 2024 colocará frente a frente dois times que possuem o Galo como mascote na noite desta quarta-feira, 7 de fevereiro, a partir das 20 horas, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O time da casa, o Anápolis, recebe o Goiânia, em um jogo que pode valer a liderança da competição para o time goianiense, se for vencedor e seus concorrentes diretos não vencerem hoje.

A partida terá a presença do mascote da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos – Rede Hemo, o Hemoguinho, e a equipe da instituição que passará com a faixa do projeto “Doe Sangue e Marque um Gol Pela Vida” nos arredores do campo mostrando a mensagem de incentivo à doação voluntária entre as duas torcidas que estarão nas arquibancadas do estádio.

A diretora-geral da Rede Hemo, Denyse Goulart, falou sobre a relevância do público anapolino enquanto doador de sangue e também sobre a expectativa da divulgação do projeto em mais uma partida do Goianão 2024. “O município de Anápolis é parceiro do Hemocentro e recebe regularmente nossa unidade móvel de coleta de sangue, e também muitas pessoas da cidade doam em nossa sede aqui em Goiânia. Nossa expectativa para esse jogo é muito positiva, pois já temos uma abertura com o povo anapolino e acreditamos que o espaço para levar a mensagem da doação por meio do esporte ampliará ainda mais o número de doadores entre essa população”, destacou.

Interessados em receber a unidade móvel da Rede Hemo em campanhas de doação de sangue, devem entrar em contato por meio do telefone 3231-7925 ou via e-mail [email protected] para verificação de agenda. O horário de funcionamento da unidade móvel é das 8h às 16 horas, e atende cidades da Região Metropolitana.