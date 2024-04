A ex-primeira-dama de Aparecida de Goiânia, Mayara Mendanha se filiou, às vésperas do fim da janela partidária ao PL, na última sexta-feira (5). Ela também transferiu o título de eleitor para a capital, aumentando as especulações que poderá entrar na disputa ao Paço Municipal, como vice de alguma pré-candidatura alinhada à direita.

A articulação foi feita pelo marido, o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha (MDB). A Tribuna apurou que ele continua com seu domicílio eleitoral no município aparecidense. “Fiz um gesto de unificação entre as direitas. Se todo mundo sair dividido vai ser muito ruim”, destacou o político.

Ele também descarta que a articulação seja buscando a vice na chapa de Sandro Mabel. “Isso não está em discussão. A filiação foi para abrir um diálogo entre todos os candidatos. Se lá na frente, essa possibilidade acontecer, estaremos prontos para conversar”.

Não há nada, no entanto, que indique Mayara na posição de vice do PL numa chapa majoritária. “Nem chegamos a falar sobre isso com ninguém. O gesto é apenas para unificar as direitas em Goiânia. Não dá para deixar o PT levar numa das cidades mais direitistas do Brasil e se o campo conservador caminhar dividido, é o que pode acontecer”, destaca temeroso.

No PL, a filiação foi recebida de forma controversa. Fred Rodrigues, uma das lideranças bolsonaristas mais proeminentes em Goiás e com domicílio eleitoral da capital disse a um portal de Aparecida que Mayara seria muito bem recebida na legenda. “Para compor a chapa de vereadores”, frisou.