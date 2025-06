Estádio Serra Dourada recebe Arraiá do Bem 2025 nesta semana

O Estádio Serra Dourada recebe nesta semana, de 6 a 8 de junho, o Arraiá do Bem 2025, evento organizado pelo Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria da Retomada. O festival junino será solidário, com o ingresso sendo trocado por 1 kg de alimento, na bilheteria do Ginásio Goiânia Arena.

Grandes nomes da música brasileira, como Hugo e Guilherme, João Bosco e Vinícius, Leonardo, Calcinha Preta, Xand Avião e Tarcísio do Acordeon, estão confirmados para o Arraiá do Bem 2025.

O Secretário de Esporte e Lazer, Rudson Guerra, destaca a estrutura que o Serra Dourada vai disponibilizar para a população nas datas da festa.

“Vamos disponibilizar a área das arquibancadas e das cadeiras, além da área do gramado, claro que protegendo o campo com cobertura. Vai ser um evento que vai colocar Goiás na rota dos principais eventos de festa junina do Brasil. A estrutura do Serra Dourada, tanto interna, quanto externa, está preparada para receber todos”, afirma.

A expectativa é de que o evento receba até 60 mil pessoas por dia. A retirada dos ingressos teve início na última sexta-feira (30/05), e a organização traballha para que não eles não “caiam” na mão de cambistas. Cada CPF dará direito a um ingresso por dia de evento, e será permitida ainda a retirada de ingressos para até dois filhos, mediante apresentação dos documentos e das respectivas doações.

A entrega dos ingressos será realizada no Goiânia Arena de segunda a quinta (02 a 05/06), das 12h às 20h; e de sexta a domingo (06 a 08/6), a partir das 9 horas, até esgotarem os ingressos.

Programação

Os portões do evento serão abertos na sexta-feira (06/06), às 16 horas, com início dos shows programado para às 17h30. No sábado (07/06), os portões abrirão às 15 horas, e os shows também começarão às 17h30. Já no domingo (08/06), o público poderá entrar a partir das 15 horas, com as apresentações começando um pouco mais cedo, às 15h30.

Na sexta-feira (06/06), o público poderá assistir aos shows de Calcinha Preta, Hugo e Guilherme, Grelo, além de Valéria Barros. No sábado (07/06), sobem ao palco Tarcísio do Acordeon, Leonardo e a dupla Humberto e Ronaldo. Encerrando a programação no domingo (08/06), se apresentam João Bosco e Vinícius, Xand Avião, Bruno e Denner, Mattão e Monteiro, além da dupla VH e Alexandre.

Comidas típicas no Arraiá do Bem 2025

Mais de 60 barraquinhas com comidas típicas como pamonha, empadão, curau, arroz doce, caldos e jantinhas farão parte da Vila Gastronômica, operadas por microempreendedores. Com expectativa de público de até 60 mil pessoas por dia, o Arraiá do Bem 2025 celebra a cultura goiana com inclusão, música e solidariedade.