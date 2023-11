Estado paga transporte para quem vai fazer entrevistas de emprego

O Governo de Goiás está oferecendo passagens de ônibus de ida e volta para quem for fazer entrevistas de emprego no Estado.

Segundo a Secretaria da Retomada, neste primeiro momento, serão disponibilizadas 1,5 mil passagens por mês. Elas serão distribuídas durante ação de Ouvidoria Social, que é a busca ativa por famílias que precisam das políticas assistenciais do Estado. Nessas visitas em que são entregues cestas básicas e outros produtos de primeira necessidade, a equipe do Goiás Social faz também uma triagem com o objetivo de encontrar uma vaga de emprego para os adultos que desejam trabalhar.