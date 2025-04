Criminosos aplicam golpe com Pix na delegacia de Goiânia e são presos no Ceará

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Central Geral de Flagrantes (CGF) de Goiânia — vinculada à 1ª Delegacia Regional de Polícia (1ª DRP) — prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (18), estelionatários que aplicaram um golpe dentro da própria unidade policial. A operação contou com apoio da Polícia Civil do Ceará, por meio da 1ª Delegacia de Maracanaú.

O crime ocorreu logo após a lavratura de um auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, conduzido pela Polícia Militar de Goiás. Durante o trâmite legal, foi arbitrada uma fiança e, em seguida, o recepcionista da CGF recebeu uma ligação de um suposto advogado solicitando contato com a família do preso.

Sem perceber que se tratava de uma fraude, o recepcionista passou o telefone para a companheira do detido. O golpista, agora se passando por delegado de polícia, informou que a fiança poderia ser paga via Pix e forneceu uma chave aleatória, solicitando que ela anotasse o número para transferência.

Acreditando na legitimidade do contato, a mulher realizou a transferência no valor de R$ 4.500. Só depois de comunicar a equipe plantonista sobre o pagamento, percebeu que havia sido vítima de um golpe.

Após identificar o golpe, a Polícia Civil de Goiás iniciou investigações que apontaram os autores como residentes de Maracanaú, no Ceará. Com base nas informações repassadas, a Polícia Civil cearense localizou e prendeu três suspeitos envolvidos no crime, incluindo o titular da conta que recebeu o valor via Pix.

Os investigados foram apresentados à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em Fortaleza, onde foram formalizados os procedimentos legais. Eles responderão por estelionato eletrônico (artigo 171, §2º-A) e uso de identidade falsa (artigo 307) do Código Penal Brasileiro.