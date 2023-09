Estudante é esfaqueada em escola, no Setor Recanto do Bosque

Uma estudante de 14 anos foi esfaqueda dentro de uma escola localizada no Setor Recanto do Bosque, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a corporação foi acionada, a vítima já estava na sala da direção do colégio com um corte nas costas. Ela estava consciente, com sinais vitais e foi encaminhada ao Hugol.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai). A Secretaria de Educação informou que as duas meninas envolvidas na briga tinham desavenças e que, inclusive, o pai de uma delas estava na escola no momento da briga.

O nome das jovens não foram divulgados.