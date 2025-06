Estudante goiana é aprovada em 1º e 2º lugar em três universidades de Portugal

Depois de três anos de preparação e um desejo de cursar Biologia Aplicada em Portugal, uma estudante goiana de 17 anos foi aprovada em três universidades portuguesas. Raissa Cruvinel, de 17 anos, alcançou o 1º Lugar Geral na Universidade de Coimbra, 1º Lugar Geral na Universidade de Minho (Braga) e 2º Lugar Geral na Universidade de Aveiro. A jovem cursou o Ensino Médio com bolsa de estudos no Colégio Degraus e agora se prepara para mudar de país junto com a mãe. A faculdade escolhida foi Minho, em Braga, e as aulas começam no próximo semestre.

Raissa explica que cursou todo o Ensino Médio no Degraus e que entrou como bolsista. Logo que saíram as aprovações, ela comunicou a escola para agradecer pelo apoio. “Se não fosse pela bolsa, não teria condições de me preparar pra esse sonho”. A ideia de estudar no exterior, inclusive, começou após uma palestra na escola. “Uma ex-aluna do Colégio, chamada Ana Lívia, deu uma palestra e explicou sobre sua admissão em uma faculdade dos Estados Unidos. Nascida na Inglaterra e filha de pais que já moraram no exterior, eu tinha interesse primeiramente em estudar em Londres considerando documentação e familiaridade, posteriormente, com mais pesquisas, passei a considerar Portugal devido a uma melhor viabilidade logística”, explica.

A jovem diz que na primeira série do Ensino Médio trabalhou somente a ideia de querer estudar fora do país, sem nada muito decidido. “Durante a segunda série maturei melhor a perspectiva, expandindo as pesquisas para os diversos campos necessários (moradia, custos, documentação e viabilidade); em seguida, já na terceira série, apresentei todo o material que havia conseguido e as minhas decisões finais para a coordenação do colégio”, completa.

O processo de preparação incluiu discussões familiares e conversas com a equipe de professores. O objetivo não era somente se preparar para a aplicação internacional, mas também Nacional com foco para o melhor desempenho possível tanto nas notas referentes ao histórico escolar quanto do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A seleção para as universidades em Portugal inclui a apresentação das notas atribuídas no Enem (com pesos diferentes relativos à cada curso), histórico escolar, declaração de conclusão do ensino médio, passaporte e declaração de proficiência idiomática. “Tentei admissão para o curso de Biologia Aplicada em seis universidades portuguesas (Universidade de Coimbra, Aveiro, Minho, Trás-os-montes e Alto Douro, Évora e Porto), das quais fui aprovada em três: Universidade de Coimbra (1º lugar), do Minho (1º lugar) e de Aveiro (2º lugar)”.

Diretora do Colégio Degraus, Cordilina Masson se disse orgulhosa dos resultados e muito feliz pelas aprovações. “É maravilhoso colher os frutos do trabalho e, claro, valorizando não só o trabalho dos nossos professores, mas também a dedicação da Raissa. São quase 50 anos da escola e é lindo ver quantas pessoas já passaram por aqui e escreveram suas histórias. Desejamos muito sucesso pra nossa garota”, completou a diretora.

As aplicações de admissão ocorreram entre os meses de janeiro e março e os resultados afixados em edital entre os meses de março e maio. As universidades de Portugal são pagas, com valores diferentes para estudantes estrangeiros e nacionais, mas Raissa afirma que considerando o acordo CPLP, países de língua portuguesa possuem valores mais acessíveis em relação aos demais.

“Há bolsas, mas estas são atribuídas apenas ao longo da graduação, por desempenho, por exemplo. Considerando os custos relativos aos estudos, moradia e alimentação é permitido pelo visto de estudante a realização de trabalho em tempo parcial pelo aluno. Se trata de um plano familiar, então irei morar com a minha mãe em Portugal. Escolhi a Universidade de Minho, em Braga, para realizar o meu curso pensando em uma melhor possibilidade de crescimento profissional, bem-estar e custo de vida” acrescenta a estudante goiana.

