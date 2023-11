Estudantes da Rede Municipal participam das provas do Saeb

Estudantes do 5° e 9° anos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino participam, a partir de hoje (07), das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A prova tem como objetivo verificar as aprendizagens dos estudantes das redes públicas e particulares de todo país.

São avaliados conhecimentos de língua portuguesa e matemática. Os estudantes do 5° ano respondem a 22 questões de cada componente curricular. Já os estudantes do 9° ano respondem 26 questões de cada componente. Os estudantes têm 2h30 para responder as questões de prova e o cartão da prova.

A avaliação, elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), será realizada até o próximo dia 17.