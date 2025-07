Estudantes da rede pública de Goiás batem recorde na Redação do Enem

A rede estadual de ensino de Goiás atingiu a melhor média da sua história na prova de Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. De acordo com os microdados divulgados pelo Ministério da Educação, os alunos da rede pública goiana alcançaram uma média de 600 pontos, resultado que representa um avanço de mais de 50 pontos desde 2019 e consolida a curva ascendente da aprendizagem, mesmo após o impacto da pandemia da Covid-19.

A secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, apresentou os dados aos coordenadores regionais e destacou a importância do comprometimento de toda a rede para manter os resultados da Redação do Enem em alta em Goiás. “Temos que replicar as ações que deram certo e fazer esse crescimento acelerar cada vez mais”, afirmou.

Desde 2019, a Secretaria de Educação tem adotado estratégias voltadas ao fortalecimento da produção textual dos alunos. Entre as ações estão a reformulação do currículo, investimentos na formação continuada de professores, distribuição de equipamentos tecnológicos, aulas de reforço online no contraturno, produção de material didático como o Redação Nota Mil e o uso de ferramentas de inteligência artificial para correção e orientação de textos conforme critérios do Inep.

Na série histórica do período pós-pandemia, a média da Redação do Enem em Goiás passou de 549 pontos em 2022 para os atuais 600, consolidando um crescimento médio de 25 pontos por ano. A secretária também divulgou o ranking das 20 melhores escolas da rede estadual no Enem 2024, com destaque para 14 Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás, cinco Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) e uma escola regular.