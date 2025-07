O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 revelou que dois colégios estaduais militares de Anápolis conquistaram as melhores notas no Enem, considerando as médias entre as escolas públicas de Goiás. Em primeiro lugar no ranking estadual ficou o Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Dr. César Toledo, seguido pelo CEPMG Gabriel Issa, ambos sediados no município.

A liderança de Anápolis no ranking estadual foi comemorada na cidade, especialmente no modelo militar, que garante combinar disciplina, acompanhamento pedagógico rigoroso e engajamento da comunidade escolar. O CEPMG Dr. César Toledo obteve média geral de 609,86 pontos entre os 221 alunos que participaram da prova. Em Redação, área que mais destacou a escola, a média foi impressionante: 809,68 pontos — superando amplamente a média nacional. Em Matemática, o desempenho foi de 597,09 pontos; em Ciências Humanas, 559,66; em Linguagens, 555,73; e em Ciências da Natureza, 527,13 pontos.

A conquista foi celebrada pela comunidade escolar do César Toledo, que destacou, em nota divulgada nas redes sociais, que o resultado “representa muito mais do que números. Ele reflete disciplina, dedicação, excelência e união de toda uma comunidade escolar que acredita no poder transformador da educação”.

Em segundo lugar no ranking estadual ficou o CEPMG Gabriel Issa, também de Anápolis, consolidando o domínio da cidade nas primeiras posições. A terceira colocação foi para outra escola militar, o CEPMGI Doutor Tharsis Campos, de Catalão, com média de 596,96 pontos. Goiânia aparece em quarto e quinto lugares com os colégios CEPMG Ayrton Senna e CEPMG Vasco dos Reis, respectivamente.

Anápolis ainda emplacou outras posições entre as melhores médias estaduais. O CEPMG Arlindo Costa ficou em sexto lugar, e o CEPI Gomes de Souza Ramos apareceu na nona colocação geral, demonstrando que o município tem se destacado como polo de educação pública de qualidade em Goiás.

Confira as 10 melhores notas entre os colégios estaduais no Enem 2024 em Goiás