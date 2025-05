Estudantes e professores têm meia-entrada em corridas de rua em Goiânia, garante nova lei

Estudantes e professores de Goiânia agora têm garantido o direito à meia-entrada em corridas de rua realizadas na capital. A conquista foi oficializada nesta quinta-feira (15), com a sanção da Lei nº 11.404, publicada no Diário Oficial do Município. A proposta é de autoria do vereador Welligton Bessa (DC) e assegura 50% de desconto no valor das inscrições para alunos e docentes da rede pública e privada de ensino.

A nova legislação, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito de Goiânia, tem como objetivo incentivar a prática esportiva e democratizar o acesso às competições de rua, que têm ganhado cada vez mais adeptos na cidade.

Segundo o texto da lei, o desconto é válido para professores mediante apresentação da carteira funcional ou contracheque no momento da retirada do kit de prova.

Já os estudantes devem comprovar vínculo com instituições de ensino fundamental, médio, superior, cursos pré-vestibulares, pós-graduação, mestrado ou doutorado, tanto da rede pública quanto privada, apresentando a carteira estudantil.

O benefício vale mesmo em casos de promoções ou descontos já aplicados pelos organizadores. Ou seja, mesmo em eventos com valores promocionais, a meia-entrada será calculada sobre o preço final cobrado.

Com a medida, Goiânia reforça o incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão social, saúde e bem-estar, reconhecendo também o papel das corridas de rua como eventos culturais e de fomento ao turismo esportivo.