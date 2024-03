Ex-marido de Naiara Azevedo é indiciado pela Polícia Civil

A Polícia Civil indiciou Raphael Alves Cabral, ex-marido e empresário da cantora Naiara Azevedo, pelos crimes de violência física e patrimonial. A informação foi adiantada pelo colunista Gabriel Perline, no IG e confirmada pela coluna Splash, do UOL. De acordo com os dados, a delegada de polícia Caroline Matos Barreto, no dia 22 de fevereiro, afirmou que todo o material apresentado como provas por Naiara – vídeos, fotos, depoimentos e laudo pericial de corpo de delito – comprovaram a autoria do crime.

O caso agora será avaliado pelo Ministério Público e, posteriormente, remetido à Justiça.

O espaço segue aberto para a defesa de Raphael Alves e para a cantora Naiara Azevedo.