Exército exonera militar que participou de tentativa de golpe

O Exército exonerou dois militares que foram alvos da operação da Polícia Federal, na semana passada, sobre uma tentativa de golpe de estado articulada com o então presidente, Jair Bolsonaro. O tenente-coronel Guilherme Marques Almeida perdeu o comando do 1º Batalhão de Operações Psicológicas, em Goiânia. Também foi exonerado o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, da 3ª Companhia de Forças Especiais em Manaus.

Os dois oficiais estavam com as funções públicas suspensas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações contra os planos golpistas no Supremo Tribunal Federal. Almeida desmaiou ao receber os agentes da Polícia Federal no dia da operação.