Explosão em casa deixa três feridos em Goiânia

Uma explosão dentro de uma casa na Rua Ernesto Teodoro de Moraes, no Residencial Buena Vista IV, em Goiânia, deixou três pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na tarde de domingo, 18 de maio. Eles foram acionados às 16h51 para atender a uma ocorrência. A explosão, que ocorreu em um galpão anexo à residência onde se trabalhava com balões, foi causada pelo rompimento de um cilindro de gás hélio.

No incidente, três pessoas ficaram feridas. Um homem teve escoriações e um corte na cabeça, sendo atendido e transportado pelo Corpo de Bombeiros. Outras duas vítimas, ambas do sexo masculino, sofreram ferimentos mais graves, sendo que uma delas, inconsciente e com amputação de um membro inferior, foi levada do local por terceiros antes da chegada das equipes de resgate.

A outra vítima da explosão foi atendida no local e posteriormente encaminhada para uma unidade de saúde. Os bombeiros também realizaram o resfriamento e o alívio de pressão de outros cilindros presentes no local, que foi deixado sob a responsabilidade do proprietário após as orientações de segurança.

Paço reclassifica despesas em investimentos para melhorar situação fiscal