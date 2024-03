Exportações goianas crescem 14% em fevereiro e atingem US$ 665 mi

O estado de Goiás apresentou alta nas exportações em fevereiro em comparação com janeiro de 2024: de US$ 584 milhões, no mês anterior, saltou para os atuais US$ 665 milhões em produtos vendidos para o comércio exterior. Os dados da balança comercial são da Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e foram divulgados, nesta sexta-feira (08/03), pela Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais, com base nas estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Com o resultado, que representa um aumento de quase 14% entre janeiro e fevereiro deste ano, Goiás passa da 12ª colocação para a 10ª entre os estados que mais exportaram. “Os dados mostram a alta produtividade goiana e a qualidade da nossa produção, que é muito bem avaliada no exterior”, aponta o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Ainda de acordo com os números da balança comercial, os derivados da soja, carnes e ferroliga lideraram o ranking dos produtos goianos exportados em fevereiro. O primeiro grupo representou 47,05% (US$ 313 milhões); já as carnes e as ferroligas registraram, respectivamente, 21,56% (US$ 143 milhões) e 8,48% (US$ 56 milhões), do valor total das exportações goianas.

Região

Entre os principais municípios exportadores de Goiás estão: Rio Verde, com soja, milho e resíduos do óleo de soja; Jataí, com soja, algodão e resíduos sólidos extraídos do óleo de soja; e Mozarlândia, na produção de carnes. Completam o ranking das dez cidades que mais venderam para o exterior em fevereiro: Palmeiras de Goiás, Ouvidor, Senador Canedo, Barro Alto, Alto Horizonte, Crixás e Anápolis.

Os dez países que mais compraram produtos goianos são: China; Estados Unidos; Reino Unido; Alemanha; Vietnã; Países Baixos (Holanda); Indonésia; Emirados Árabes Unidos; Coreia do Sul e Polônia.

Saldo positivo

No mês de fevereiro, a balança comercial goiana teve saldo positivo de US$ 297 milhões, US$ 197 milhões a mais do que foi registrado em janeiro. As exportações totalizaram US$ 665 milhões e as importações US$ 368 milhões. No ranking brasileiro, Goiás está em 10° lugar como o estado que mais exportou em fevereiro. Em relação às importações, a colocação é a 11ª.

No acumulado janeiro e fevereiro, as exportações apresentaram valores de US$ 1,266 bilhão, enquanto as importações somaram US$ 852 milhões. O saldo comercial desse período acumulou superávit de US$ 413, 62 milhões.