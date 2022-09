Exposição Cerrado segue até 25 de setembro em Aparecida

A “Exposição Cerrado: perspectivas e olhares”, em alusão ao Dia Nacional do Cerrado, comemorado em 11 de setembro, está aberta para visitação até o dia 25 deste mês, no piso 1 do Aparecida Shopping. O objetivo é mostrar as belezas naturais por meio da arte e conscientizar a população para a preservação do segundo maior bioma do Brasil.

“E essa exposição vem para chamar a atenção das pessoas sobre nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente. Além de representar em grande realismo, as obras revelam a sensibilidade do olhar de cada fotográfo”, afirmou a idealizadora do Click Aparecida, Valéria Batista.

A coordenadora de Educação Ambiental, Kamilla Giacomet, afirma que a exposição é mais uma forma de conscientizar a população sobre a importância do cerrado. “São obras que mostram elementos do cerrado, o berço das águas, e o segundo maior bioma do nosso país. Dessa maneira, a exposição procura despertar nas pessoas a preservação ambiental”.

A exposição retrata espécies nativas, paisagens naturais, das fotografas Cleonice Barbosa, Jenecy Paula, Nina Pimenta, Regina Vitor de Jesus, Simone Brandina e Valéria Batista. Além dos fotógrafos mirins Ana Clara de Jesus, Khaleb Lozekan e Izadora Aguiar. Todos os registros foram realizados no município de Aparecida de Goiânia.

Idealizada por um coletivo de fotógrafos, o Click Aparecida, a exposição “Cerrado: perspectivas e olhares” tem o apoio da Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade; e do Instituto Plantadores de Água”, afirmou Márcia Martins.

A cerimonia de abertura da exposição foi realizada na noite desta segunda-feira, 12, e contou com entrega de mudas nativas do cerrado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida. Mais de 50 mudas, como jacarandá, ipê branco, ipê de jardim, goiaba vermelha e amora, foram entregues na ocasião.

Cerrado

O bioma Cerrado é uma formação vegetal que conta com uma grande biodiversidade. É considerado o berço das águas. É nele onde estão as nascentes das maiores bacias hidrográficas do país, além de contar com grandes reservas subterrâneas de água doce que abastecem as bacias.

A maior parte da vegetação se assemelha à de savana, com árvores baixas, esparsas, troncos retorcidos, folhas grossas e raízes longas, muitas vezes expostas. Há também grande presença de gramíneas e arbustos. O Dia Nacional do Cerrado, segundo maior bioma da América do Sul e que ocupa aproximadamente 22% do território nacional, é celebrado em 11 de setembro.