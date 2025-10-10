Fabricação de veículos puxa alta da indústria em Goiás

A fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, com crescimento de 26%, foi o principal destaque da indústria goiana em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. No total, a produção industrial do Estado avançou 2,9% no período, enquanto a indústria nacional apresentou retração de 0,7%.

Segundo análise do Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB), com base na Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria em Goiás também apresentou crescimento de 1,6% no acumulado entre janeiro e agosto de 2025. O desempenho foi impulsionado, principalmente, pela fabricação de máquinas e equipamentos (23,5%) e pela confecção de artigos do vestuário e acessórios (19,1%), atividades que reforçam a expansão industrial goiana acima da média nacional, que ficou em 0,9% no período.

Na variação mensal com ajuste sazonal, na comparação com julho de 2025, o setor avançou 1,4%, superando mais uma vez a média brasileira, que foi 0,8%. Já na variação acumulada em 12 meses, o resultado foi de 0,9%, com destaque para a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (22,6%) e fabricação de máquinas e equipamentos (20,7%). “A indústria em Goiás segue se fortalecendo. O cenário positivo do setor é muito importante para o nosso estado, pois fortalece a nossa economia e impulsiona a geração de emprego e renda para os cidadãos”, ressalta o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel Sant’Anna, ressalta a alta e a força da indústria automobilística em Goiás. “Com grandes indústrias como a Mitsubishi e a CAOA produzindo em larga escala no estado, estamos conseguindo consolidar Goiás no cenário nacional da produção de veículos, e esse crescimento é um reflexo disso. Os demais setores também seguem em ritmo acelerado de crescimento, graças à força da economia goiana”, destaca.

A Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) produz indicadores de curto prazo relativos ao comportamento do produto real da indústria, tendo como unidade de investigação a empresa formalmente constituída cuja principal fonte de receita seja a atividade industrial.