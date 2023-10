Faltou energia? Saiba como entrar em contato com a Equatorial

Se tem uma coisa com a qual o goiano tem se deparado com frequência é com a falta de energia em casa e nos comércios. Mas, como acionar a Equatorial nesses casos?

Central de Atendimento: ligue para 0800 062 0196. A ligação é gratuita e o atendimento é realizado 24 horas por dia, 7 dias por semana.

SMS: envie a palavra ‘faltadeenergia’ (tudo junto mesmo), de graça, para o número 27949. Dê um espaço e digite o número da instalação, que consta na conta de energia. Em seguida é enviado o número de protocolo e a previsão de atendimento.

Agência Virtual: pelo site equatorialenergia.com.br acesse a agência virtual para informar a falta de energia, religação e também outros serviços. Para acessar, basta digitar a unidade consumidora e o CPF do titular.

Assistente virtual Clara: basta enviar um ‘Oi’ para o número (62) 3243-2020 e informar sobre falta de energia.