Família denuncia que homem morreu ao cair de maca, em Orizona

Segundo a secretaria de Saúde de Itumbiara, Sebastião de Paula ficou internado no Hospital Municipal Modesto de Carvalho entre os dias 30 de agosto e 8 setembro, com insuficiência renal aguda e teve alta no dia 8 de setembro, retornando à cidade onde morava, Orizona. Por causa da gravidade do caso, o homem foi transferido para o Hugo, em Goiânia.