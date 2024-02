Famílias de Santo Antônio de Goiás podem solicitar instalação gratuita de parabólica digital

A Siga Antenado disponibiliza agendamentos desde novembro de 2023 para substituir parabólicas tradicionais por digitais. A não realização dessa troca pode resultar na perda do sinal de TV no futuro próximo. Para famílias de baixa renda, a substituição pode ser feita de forma gratuita, mas é necessário agendar.

Os requisitos incluem fazer parte de algum programa social do Governo Federal (CadÚnico) e ter uma parabólica tradicional instalada e funcionando em casa. Entre em contato através do número 0800 729 2404 ou do site sigaantenado.com.br para verificar se tem direito ao benefício, fornecendo seu CPF ou NIS (Número de Identificação Social) no momento do atendimento.

A Siga Antenado é uma entidade sem fins lucrativos criada pela Anatel para auxiliar na migração do sinal de TV das parabólicas tradicionais para as digitais. Se você utiliza outros sistemas de transmissão, como antena espinha de peixe, antena digital interna ou TV por assinatura, mesmo sendo beneficiário de programas sociais, não é necessário fazer a troca.