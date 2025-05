Fanta lança campanha para conquistar a Geração Z

A marca Fanta, líder entre os refrigerantes de laranja no Brasil, acaba de lançar a campanha “Quero Fanta”. A proposta é clara: conectar-se com a Geração Z, especialmente jovens entre 16 e 19 anos, com uma linguagem leve e divertida. Desde já, a marca aposta em experiências que transformam o consumo do refrigerante em um momento de prazer e equilíbrio.

A campanha traz nova identidade visual para os sabores Laranja, Uva, Guaraná, Maracujá e Caju. Além disso, aposta em uma estratégia multissensorial para criar conexões reais com o público. Então, para chamar a atenção da geração mais conectada, Fanta uniu ativações físicas, experiências digitais e conteúdos personalizados com uso de inteligência artificial.

A ideia central é simples: depois das obrigações do dia a dia, todo jovem merece um momento para curtir. Nesse momento, entra Fanta, que reforça seu papel como companheira ideal para pausas saborosas. “Tudo na vida é sobre equilíbrio. Fanta oferece essa pausa deliciosa que todos precisamos”, destaca Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Entre as ações, estão experiências de sampling em mais de 40 shoppings e ativações em 60 pontos de venda. Acima de tudo, as peças publicitárias focam na “deliciosidade” da bebida. A campanha ainda inclui parcerias com grandes marcas como iFood, Domino’s, China in Box e Gendai, além de promoções com prêmios desejados pela Geração Z.

Com essa nova abordagem, Fanta reforça sua presença no dia a dia dos jovens brasileiros. Porque, mais do que um refrigerante, a marca quer ser sinônimo de diversão e autenticidade. A campanha mostra que, com Fanta, qualquer pausa pode se tornar inesquecível.