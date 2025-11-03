Feira da Gestante acontece entre os dias 5 e 9 em Goiânia

A Feira da Gestante, Bebê e Criança, considerada a maior do segmento no Brasil, está de volta a Goiânia com uma edição especial entre os dias 5 e 9 de novembro, no Shopping Passeio das Águas. O evento promete reunir as principais marcas e expositores do setor, com novidades que vão desde o enxoval completo até produtos de bem-estar e moda para gestantes.

Com entrada gratuita, a feira oferece uma experiência completa para famílias e futuros pais, combinando compras, informação e lazer. São milhares de produtos com preços a partir de R$ 1,99, além de condições exclusivas de pagamento e um ambiente preparado para garantir conforto e segurança durante toda a visita.

O que o público vai encontrar

Durante os cinco dias de evento, os visitantes terão acesso a uma ampla variedade de segmentos, incluindo:

Enxoval completo do bebê;

Moda gestante e infantil;

Brinquedos e acessórios;

Móveis e artigos de decoração;

Produtos de beleza e bem-estar;

Serviços de saúde, palestras e orientações especializadas.

Além das compras, a programação inclui palestras educativas com profissionais da área da saúde, abordando temas essenciais para famílias, como manobra de Heimlich, primeiros socorros e cuidados no início da maternidade. Especialistas estarão disponíveis para tirar dúvidas e oferecer orientações gratuitas ao público.

Interatividade e sorteios

A feira também promove uma experiência interativa nas redes sociais, com sorteios exclusivos realizados por meio do Instagram oficial @feiradagestante.goiania.

Serviço

Feira da Gestante, Bebê e Criança – Goiânia 2025

Local: Shopping Passeio das Águas

Data: 5 a 9 de novembro

Entrada: gratuita

Instagram: @feiradagestante.goiania

A Feira da Gestante Goiânia é o ponto de encontro ideal para quem está montando o enxoval, quer economizar com qualidade e viver momentos especiais antes da chegada do bebê.