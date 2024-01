Feira da Moda 44 retorna em sua 2ª edição, com temporada Primavera/Verão 2024

Os fabricantes da região da 44, conhecida pela vibrante indústria de moda, se preparam para promover a segunda edição da Feira da Moda 44, um evento essencial para os amantes da moda e consumidores ávidos por tendências. Marcado para os dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, o evento ocorrerá das 9h às 17h no Saguão Principal da Assembleia Legislativa de Goiás.

Os visitantes terão a oportunidade de conferir uma ampla gama de produtos, desde moda feminina até calçados, semijoias e moda infantil.

O sucesso da primeira edição da feira reflete o crescimento contínuo do mercado da moda em Goiás, e a expansão para além das fronteiras nacionais.

A região da 44, conhecida como um polo de fabricação e comércio de moda, tem desempenhado um papel fundamental no impulsionamento da economia local e na geração de empregos.

O evento promete ser uma celebração da criatividade e da inovação na indústria da moda, proporcionando uma plataforma única para fabricantes regionais e entusiastas da moda se conectarem.

A comunidade está convidada a participar deste encontro imperdível que promete destacar as últimas tendências para a temporada Primavera/Verão 2024.

A Feira da Moda 44 tem como representante a consultora de moda, Val Ribeiro, conhecida como Nega na Moda 44, e conta com o apoio crucial da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e do gabinete do deputado estadual, Renato de Castro.