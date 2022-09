Feira de antiguidades reúne dezenas de expositores na Praça Tamandaré

Das 08 às 14 horas deste domingo ,11, será realizada a 56ª edição da Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré, que contará com a participação de cerca de 40 expositores. No segundo domingo de cada mês, antiquários, colecionadores de antiguidades, artistas plásticos e escultores encontram-se nesse que é considerado o maior evento do segmento em Goiás. A entrada para o público é gratuita.

A variedade é um dos pontos de destaque da feira, que oferece diversas opções de móveis, pratarias, itens em vidro, cristais, moedas e cédulas antigas, discos de vinil antigos, esculturas, obras de arte e outras peças de decoração. “As pessoas podem encontrar num só local tanto os antiquários que têm lojas físicas quanto os que possuem lojas virtuais, com itens que são os destaques de cada expositor em cada mês”, reforça Wanderlei Marques, que é dono do Antiquário Brechó Goiano e um dos organizadores do evento.

Junto a Marques na organização, está também o corretor de imóveis Erom Bira, que é um apaixonado por antiguidades. Outro ponto importante é a possibilidade que a Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré oferece aos consumidores de adquirirem vários produtos com descontos especiais. Os descontos mudam de acordo com cada peça e, em diversos estandes, é possível encontrar também mesas com itens em promoção por R$ 20 ou menos.

As condições de pagamento facilitadas são mais um atrativo do evento, já que os expositores aceitam dinheiro, PIX, cartão de débito e cartão de crédito e ainda parcelam o valor em até três vezes sem juros, dependendo da quantia total. A feira é realizada na área da Praça Tamandaré que fica junto à Rua 10, no Setor Oeste, em Goiânia. Os telefones para quem quer ter mais informações ou tornar-se um expositor são (62) 99173-3031 (Wanderlei Marques) e (62) 99338-6754 (Erom Bira), que também atendem pelo WhatsApp.

Atrações culturais

Além de promover o contato entre antiquários e clientes, a Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré também oferece para os visitantes uma gama de atividades gratuitas que resgatam e perpetuam a cultura de décadas passadas. Na edição deste domingo, o local será palco de um show da banda goianiense Liverpool, que realiza em suas apresentações um tributo à famosa banda britânica The Beatles. Criada em 2006, a Liverpool já tocou em várias casas de shows e bares de Goiânia.

Após uma pausa de quase 10 anos, a banda decidiu retomar as atividades com outra formação logo depois do lançamento da nova versão do filme Let It Be, que é sobre os Beatles. Flávio Corá (guitarra e vocais), Oduvaldo Jr. (bateria) e Front Jr. (contrabaixo) integram a Liverpool, que interpretará no evento sucessos como A Hard Day’s Night, Hey Jude, Ticket To Ride, Don’t Let Me Down e Something. O som da feira também ficará por conta do artista Fran Sax, que tocará músicas clássicas no saxofone.

Já as fiandeiras da Associação dos Idosos do Brasil (AIB) sediada em Goiânia interpretarão canções regionais e fiarão peças de tecido para expor e vender. O público poderá apreciar ainda apresentações de poesias com os poetas Gabriel Nascente, Ulisses Aesse e Sinésio de Oliveira. Outras atrações da edição deste domingo serão dois números teatrais, sendo um deles com o ator Rômulo Vaz, que estará caracterizado como Condessa Valéria Vaz para fazer a performance de uma música em inglês sobre amor.

O segundo será das atrizes Neide Gonçalves e Valéria Mariano, que fazem as palhaças Maçaroca e Ramona e costumam abordar comunicação, autoestima e aceitação do outro. Vaz integra o grupo Boulevard, que também estará presente com os Cavalheiros e Damas de Época. Além disso, a Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré receberá os grupos Pin Up Girls Gyn e Liga Pin Up Goiás, que promoverão o Encontro Goiano de Pin Ups.

Duas exposições também acontecerão no local: a de motos e carros antigos, feita pelo Clube do Opala de Goiânia e pelo Clube do Veículo Antigo de Goiás (CVA-GO), por meio do Interclubes, e a de histórias em quadrinhos, realizada pelo Clube dos Colecionadores Disney no Brasil. O evento terá ainda uma praça de alimentação com food-trucks, trazendo opções de comidas e bebidas como crepiocas, cachorro-quente, sucos naturais e chope.