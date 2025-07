Férias no Araguaia: infectologistas dão dicas de como curtir a temporada com saúde

A temporada de férias às margens do rio Araguaia é um dos eventos mais esperados do ano no estado de Goiás e, durante esse período, o nível das águas diminui, formando belas praias que atraem turistas de todo o país. O momento é de descanso e conexão com a natureza, onde as pessoas se reúnem para acampar, pescar, praticar esportes aquáticos e apreciar a biodiversidade do cerrado. Mas para que a temporada seja de diversão e não vire um grande problema, inclusive de saúde, infectologistas lembram que é fundamental lembrar dos cuidados necessários.

Com o aumento do fluxo de turistas na região durante as férias de julho, infectologistas da Unimed Goiânia – Cooperativa de Trabalho Médico alertam para cuidados essenciais com a saúde de adultos, crianças e idosos.

Entre os principais pontos de atenção estão as doenças que podem ser transmitidas pela água e alimentos contaminados, as picadas de insetos, os acidentes com animais peçonhentos e a desidratação. “A água do rio não deve ser ingerida nem usada para o preparo de alimentos, pois pode conter microrganismos que causam gastroenterites, parasitoses e outras infecções”, explica a médica infectologista e cooperada da Unimed Goiânia Juliana Barreto. Ela também destaca o risco de afogamentos e acidentes em regiões de mata.

Para o também infectologista cooperado da Unimed Goiânia Raimundo Nonato, a atenção com a hidratação deve ser redobrada. “A combinação de calor intenso, consumo de bebidas alcoólicas e atividades físicas pode levar à desidratação rápida, o que é especialmente perigoso para crianças e idosos. O ideal é consumir água potável ao longo do dia e evitar exposição prolongada ao sol sem proteção”, destaca.

As doenças transmitidas por mosquitos, como dengue e leishmaniose, também merecem atenção dos infectologistas. “Além do aedes aegypti, que pode estar presente mesmo fora da época de chuvas, é preciso lembrar dos mosquitos transmissores da leishmaniose e das picadas de pernilongos, conhecidos também como muriçocas, e borrachudos, que causam reações alérgicas, principalmente em crianças”, alerta a médica infectologista Marília Dalva Turchi, também cooperada da Unimed Goiânia. Ela reforça a importância do uso de roupas adequadas e reaplicação frequente de repelente, inclusive sobre o protetor solar.

Outros pontos destacados pelos especialistas incluem:

Vacinação em dia: tétano, hepatite A e febre amarela estão entre as imunizações recomendadas.

Doenças respiratórias: evitar aglomerações em barracas fechadas e manter boa ventilação nos ambientes. Acidentes com animais: contato com arraias, insetos como mosquitos, aranhas, escorpiões, além de cobras exigem atenção e, em muitos casos, atendimento imediato.

Cuidados com alimentos: preferir alimentos frescos, bem higienizados e manter a refrigeração adequada.

Marcando presença em mais um ano de Araguaia

A Unimed Goiânia está presente em mais uma temporada de Araguaia com ações de conscientização e bem-estar promovidas pelo Instituto Unimed – braço socioambiental da cooperativa. Dentre as iniciativas, está a instalação de totens com protetor solar, distribuição de copos ecológicos, a fim de evitar o uso de copos descartáveis, além da distribuição de brindes. A cooperativa também disponibilizará ambulância durante a Caminhada Ecológica e contará com a participação de integrantes do seu grupo de corrida no evento.

“O Araguaia é um tesouro para todos nós. Curtir essa experiência de forma segura, com responsabilidade, é essencial para que as lembranças da temporada sejam apenas positivas”, reforça o presidente voluntário do Instituto Unimed, Frederico Xavier.

