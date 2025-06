A cada ano, cerca de 30 mil crianças nascem no Brasil com algum tipo de cardiopatia congênita, segundo o Ministério da Saúde. Mesmo com os avanços da medicina, muitos desses pequenos pacientes enfrentam uma dura jornada até o diagnóstico e tratamento adequado. Com o objetivo de mudar essa realidade, o Instituto Corações em Rede promove, no próximo domingo (22), no Parque Vaca Brava, a “Festa do Coração” – evento gratuito voltado à conscientização e acolhimento das famílias que convivem com essa condição.

A ação oferecerá exames gratuitos de ecocardiograma fetal e infantil, além de ultrassonografia obstétrica para as primeiras 100 pessoas. A programação terá início às 9h e inclui também rodas de conversa com especialistas, uma caminhada simbólica e atividades educativas. A expectativa é reunir mais de 200 participantes, entre pacientes, familiares, profissionais de saúde e moradores da capital.

“A Festa do Coração é mais do que um evento de saúde. É um momento de acolhimento, escuta e valorização das histórias que existem por trás de cada diagnóstico”, afirma a cardiopediatra Mirna de Sousa, idealizadora da iniciativa e integrante da Sociedade Brasileira de Pediatria. Segundo ela, o encontro reforça a importância do diagnóstico precoce, especialmente em um país onde o acesso ao atendimento especializado ainda é desigual.

A cardiopatia congênita é uma malformação cardíaca que se forma ainda durante a gestação e pode variar em gravidade. Cerca de 80% dos casos requerem intervenção cirúrgica ao longo da vida, e aproximadamente 12 mil recém-nascidos brasileiros precisam ser operados ainda no primeiro ano. Em muitas regiões, a falta de triagem adequada e de centros especializados agrava a condição e aumenta o risco de mortes evitáveis.

Em Goiânia, um estudo apontou que, entre 2006 e 2015, a prevalência foi de 0,57% entre os nascidos vivos, o que representa cerca de 57 casos a cada 10 mil partos. Apesar de não haver um sistema de registro estadual consolidado, eventos como a Festa do Coração buscam ampliar o debate e pressionar por políticas públicas voltadas à detecção e tratamento da doença.

A ação integra a campanha Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre doenças cardíacas. A escolha do Parque Vaca Brava como local para o evento visa garantir visibilidade e facilitar o acesso da população. “Queremos que mais pessoas saibam identificar os sinais precoces da cardiopatia e busquem ajuda. Informação é o primeiro passo para salvar vidas”, finaliza Mirna.